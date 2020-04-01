От головной боли и для отбеливания зубов: Ученые рассказали о способах применения банановой кожуры





О пользе бананов широкому кругу обывателей известно давно, а вот о том, что не стоит после употребления в пищу плода выбрасывать его кожуру мало кто знает. О ее применении почти не говорят, хотя оно того действительно стоит. Так, ученые утверждают, что по своему составу кожура банана почти не уступает по пользе мякоти плода. В ней содержатся витамины C, E, и K, а также железо, калий, цинк и магний. Эти вещества благотворно влияют на цвет кожи лица, а также способны устранять мелкие воспаления, что делает кожуру отличным натуральным косметическим средством.Кроме того, использовать кожуру из-под ягод (которой с точки зрения ботаники является банан), можно и для отбеливания зубов. Содержащийся в ней калий помогает сделать улыбку белоснежнее, так как устраняет зубной налет и желтизну, приобретенную из-за употребления кофе, чая или других «красящих» продуктов и напитков. Также актуальна процедура будет и для курильщиков.Банановая кожура станет действенным помощником и для избавления от головной боли. Для этого ее необходимо некоторое время подержать в холодильнике, а после, разделив на части, положить одну из них на лоб, а другую – на затылок. Благодаря охлаждающему эффекту и большому содержанию витамина K в кожуре банана, болевые ощущения скоро станут менее интенсивными.