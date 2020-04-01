Новый смартфон Samsung Galaxy S21 могут оснастить процессором Kirin от Huawei





Так, нынешняя флагманская линейка Samsung Galaxy S20 оснащается процессорами Exynos 990, в то время как флагманы Huawei и ее суббренда Honor работают под управлением Kirin 990. Как показали проведенные ранее тесты, процессоры Kirin, несмотря на то, что они появились на рынке заметно раньше конкурентов от Samsung, существенно превосходят их в производительности. В числе недостатков Exynos нередко называют сильный троттлинг и падение производительности в требовательных играх. Вероятнее всего, этим и продиктованы сообщения ряда источников о том, что южнокорейский бренд может отказаться от использования SoC Exynos в своих новых флагманах и полностью перейти на платформы от Qualcomm.Теперь же некоторые источники сообщают, что компания ведет переговоры с Huawei на предмет возможности использования ее фирменных процессоров в своих будущих устройствах. Так, уже в смартфоне Galaxy S21 в будущем может появиться процессор Kirin 1000-ой серии.