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Новый смартфон Samsung Galaxy S21 могут оснастить процессором Kirin от Huawei

На данный момент на рынке потребительской электроники представлено всего несколько флагманских мобильных однокристальных систем, которые способны так или иначе составить конкуренцию безоговорочному лидеру рынка – компании Qualcomm с ее процессорами Snapdragon. В частности, речь идет о чипах Exynos от Samsung и Kirin от Huawei, но корейцы, судя по всему, не до конца уверены в своих силах, а потому одна из их новых моделей может позаимствовать SoC от китайского техногиганта.
Новый смартфон Samsung Galaxy S21 могут оснастить процессором Kirin от Huawei

Так, нынешняя флагманская линейка Samsung Galaxy S20 оснащается процессорами Exynos 990, в то время как флагманы Huawei и ее суббренда Honor работают под управлением Kirin 990. Как показали проведенные ранее тесты, процессоры Kirin, несмотря на то, что они появились на рынке заметно раньше конкурентов от Samsung, существенно превосходят их в производительности. В числе недостатков Exynos нередко называют сильный троттлинг и падение производительности в требовательных играх. Вероятнее всего, этим и продиктованы сообщения ряда источников о том, что южнокорейский бренд может отказаться от использования SoC Exynos в своих новых флагманах и полностью перейти на платформы от Qualcomm.

Теперь же некоторые источники сообщают, что компания ведет переговоры с Huawei на предмет возможности использования ее фирменных процессоров в своих будущих устройствах. Так, уже в смартфоне Galaxy S21 в будущем может появиться процессор Kirin 1000-ой серии.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 21:50

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