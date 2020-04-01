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Ученые обнаружили в Индонезии доисторические рисунки возрастом 65 тысяч лет

Британские ученые, которые работают в Саутгемптонском университете, обнаружили в Индонезии на острове Тимор доисторические рисунки. Произведениям древнейших художников, которые, предположительно были мореплавателями, около 65 тысяч лет.

Ученые обнаружили в Индонезии доисторические рисунки возрастом 65 тысяч лет


Археологи нашли в пещере Лена Хаара, расположенной в восточной части острова, следы красного пигмента, а также отпечатки рук. По словам Кристофера Стэндиша, возглавлявшего группу ученых, рисунки были едва заметны. Но, исследователи убеждены, что это сделали древние люди, которые переселились из Азии на доисторический суперматерик Сахул. Для научного мира наскальное искусство тех времен имеет огромное значение. Возможно, ученые смогут понять процессы колонизации и последующего преобразования древнего материка.

О том, что рисункам не менее 65 тысяч лет, говорит не только их плохая сохранность, но и отличительные особенности сюжета. Например, древние люди, которые жили в эпоху голоцена, уже рисовали не отпечатки рук, а животных и геометрические фигуры. Но, представителям той эпохи это не помешало быть великими путешественниками, которым удалось открыть пятый континент – Австралию.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 21:40

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