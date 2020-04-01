Владельцы старых iPhone и iPad на iOS лишились возможности звонить по FaceTime





Многие пользователи в социальных сетях даже в деталях описывают суть возникшей проблемы. «Я обновил свои планшет и телефон до iOS 13.4 еще вчера, но теперь не могу звонить по FaceTime маме, которая пользуется моим старым iPad. Она сейчас изолирована по состоянию здоровья из-за карантина и мы лишены возможности созваниваться в приложении. Не могли бы вы исправить это как можно скорее», - пишет один из пользователей, столкнувшийся с указанной проблемой. С похожими сообщениями к Apple обращаются и многие другие владельцы «яблочных» девайсов.В самой компании пока никак не отреагировали на эти жалобы, поэтому остается неизвестным, идет ли речь об ошибке, или же имеет место намеренное решение Apple отключить от видео и голосовых вызовов в фирменном приложении владельцев устаревших версий своих устройств.