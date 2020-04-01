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Владельцы старых iPhone и iPad на iOS лишились возможности звонить по FaceTime

Владельцы смартфонов и планшетов от американской компании Apple, которые работают под управлением старой версии «купертиновской» операционной системы iOS 13.4 или macOS 10.15.4 массово жалуются на невозможность совершать видео и голосовые звонки в приложении FaceTime на более старые устройства бренда. Как выяснилось, проблема касается звонков на iPhone и iPad с платформой iOS версий 9.3.5 и 9.3.6.
Владельцы старых iPhone и iPad на iOS лишились возможности звонить по FaceTime

Многие пользователи в социальных сетях даже в деталях описывают суть возникшей проблемы. «Я обновил свои планшет и телефон до iOS 13.4 еще вчера, но теперь не могу звонить по FaceTime маме, которая пользуется моим старым iPad. Она сейчас изолирована по состоянию здоровья из-за карантина и мы лишены возможности созваниваться в приложении. Не могли бы вы исправить это как можно скорее», - пишет один из пользователей, столкнувшийся с указанной проблемой. С похожими сообщениями к Apple обращаются и многие другие владельцы «яблочных» девайсов.

В самой компании пока никак не отреагировали на эти жалобы, поэтому остается неизвестным, идет ли речь об ошибке, или же имеет место намеренное решение Apple отключить от видео и голосовых вызовов в фирменном приложении владельцев устаревших версий своих устройств.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 21:30

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