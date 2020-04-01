В Германии провели испытание самолета-амфибии с тандемным расположением двигателей





Самолёт сконструирован, основываясь на амфибии Seastar, которую так и не выпустили серийно из-за прекращения функционирования двух фирм-разработчиков. Обновленная модель амфибии характеризуется 12,7-метровой длиной фюзеляжа, 17,7-метровым размахом крыльев и максимальной взлётной массой в 4,6 тонн. Самолет может одновременно перевезти 12 пассажиров, преодолевая максимальное расстояние в 1,7 тысячи километров со скоростью 330 км/ч. Особенность летательного аппарата заключается в мотогондоле, размещенной в центре конструкции над крыльями вместе двумя турбовинтовыми двигателями. Силовая установка расположена таким образом для уменьшения расхода топлива.В процессе тестирования летательный аппарат исполнил полёт длительностью 31 минуту над водой, приземлившись в определенной точке координат. Согласно выводам технической комиссии, испытание самолёта-амфибии признано успешным.