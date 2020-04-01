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Лев Лещенко поблагодарил участников домашнего флешмоба «Надежда»

Лев Лещенко поблагодарил участников домашнего флешмоба «Надежда» за моральную поддержку. По словам певца, подобные мероприятия, в основе которых лежит исполнение песен, «вселяют любовь, веру и надежду».

Ранее директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель попросил поклонников поддержать 78-летнего певца, который оказался в реанимации по причине осложнений на фоне заражения коронавирусной инфекцией. Представитель артиста предложил почитателям творчества знаменитости записать свой собственный вариант исполнения песни «Надежда» и опубликовать в Сети.

Поклонники Льва Лещенко с удовольствием поддержали идею домашнего флешмоба и начали размещать в соцсетях свои ролики. К тому времени стало известно, что состояние здоровья певца улучшилось и его перевели из отделения реанимации в стационар, где находится супруга артиста.

Недавно Андрей Гайдель имел возможность пообщаться с Лещенко, после чего передал поклонникам знаменитости слова благодарности от их кумира. Представитель певца заявил, что тот благодарен за моральную поддержку и отметил, что в этом сейчас очень нуждаются и те, кто «остался один на один со своей болезнью». Однако звезда эстрады уверен, что скоро все пойдут на поправку и «мир изменится для каждого», так как «ценности приобретут истинный смысл». Кроме того, артист считает подобные мероприятия, вроде флешмоба «Надежда», способом объединить людей в борьбе за будущее и «вселить любовь, веру и надежду».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 21:15

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