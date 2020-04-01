Прилучному на время карантина из-за коронавируса пришлось вернуться к Муцениеце
Подписчики звездной пары в Instagram сделали выводы, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце проводят время на карантине в одном доме. Фолловеры предположили, что актер вернулся к жене на время вынужденной самоизоляции из-за коронавируса.
Месяц назад знаменитости объявили о том, что они подают на развод. Павел Прилучный в последнее время был задействован на съемках в Санкт-Петербурге, а его супруга жила с детьми в столице. После того, как в России ввели карантин, актер вернулся к семье. Если судить по профилям актеров, то они живут в одном доме. Однако Павел Прилучный ограничил доступ в микроблог Instagram и сделал свой профиль закрытым.
Латвийская актриса говорила, что они намерены с мужем остаться друзьями и растить детей в согласии. Кроме этого, менять фамилию Агата Муцениеце не станет, так как не хочет сталкиваться с проявлениями излишней бюрократии. Но, бракоразводный процесс знаменитостей теперь может затянуться на неопределенный период из-за распространения коронавирусной инфекции по миру. На данный момент все российские суды и ЗАГСы не работают, так как в стране объявлен карантин, отмечает информационное агентство "НьюИнформ".
Ранее Павел Прилучный показал поклонникам, что он во время самоизоляции играет в компьютерные игры. В свою очередь, его жена продемонстрировала, что начала вязать. Актриса опубликовала в сторис снимок и написала, что на карантине в ход пошла уже и пряжа.
Месяц назад знаменитости объявили о том, что они подают на развод. Павел Прилучный в последнее время был задействован на съемках в Санкт-Петербурге, а его супруга жила с детьми в столице. После того, как в России ввели карантин, актер вернулся к семье. Если судить по профилям актеров, то они живут в одном доме. Однако Павел Прилучный ограничил доступ в микроблог Instagram и сделал свой профиль закрытым.
Латвийская актриса говорила, что они намерены с мужем остаться друзьями и растить детей в согласии. Кроме этого, менять фамилию Агата Муцениеце не станет, так как не хочет сталкиваться с проявлениями излишней бюрократии. Но, бракоразводный процесс знаменитостей теперь может затянуться на неопределенный период из-за распространения коронавирусной инфекции по миру. На данный момент все российские суды и ЗАГСы не работают, так как в стране объявлен карантин, отмечает информационное агентство "НьюИнформ".
Ранее Павел Прилучный показал поклонникам, что он во время самоизоляции играет в компьютерные игры. В свою очередь, его жена продемонстрировала, что начала вязать. Актриса опубликовала в сторис снимок и написала, что на карантине в ход пошла уже и пряжа.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Вчера, 23:35