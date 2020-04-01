Обнаруженный в Чили редкий советский микроавтобус РАФ продали в Россию
В Сети появились первые фотографии редкого советского микроавтобуса РАФ-977 «Латвия», производства Рижской автобусной фабрики», который был обнаружен в Чили у одного из местных католических пасторов. Как оказалось, покупателем этого автомобиля стал ценитель из России.
Уникальности этому экземпляру добавляет тот факт, что он принадлежит к первой серии РАФ-977. К слову, сам микроавтобус до России пока не добрался, поэтому его снимки сделаны чилийским фотографом, который запечатлел легендарное транспортное средство в том состоянии, в котором он был обнаружен покупателем после того, как простоял на хранении несколько десятков лет. Примечательно, что машине все-таки удалось уберечься от излишнего внимания вандалов, поэтому его основные компоненты, в том числе шильдики, окна и фары уцелели. Даже кузов «Рафика» сохранился в относительно неплохом состоянии.
О том, что речь идет о микроавтобусе самой первой серии, свидетельствует прямоугольная решетка радиатора. Такие экземпляры латвийское предприятие выпускало в период 1958-1960 годов, оснащая их двигателями от горьковского ГАЗ-21 «Волга». Впрочем, за 60 лет оригинальная силовая установка полностью выработала свой ресурс, поэтому прежний владелец заменил ее двигателем от американской компании Chrysler. Кроме того, замене подверглась и приборная панель рижского микроавтобуса, место которой занял соответствующий узел от Chevrolet.
Уникальности этому экземпляру добавляет тот факт, что он принадлежит к первой серии РАФ-977. К слову, сам микроавтобус до России пока не добрался, поэтому его снимки сделаны чилийским фотографом, который запечатлел легендарное транспортное средство в том состоянии, в котором он был обнаружен покупателем после того, как простоял на хранении несколько десятков лет. Примечательно, что машине все-таки удалось уберечься от излишнего внимания вандалов, поэтому его основные компоненты, в том числе шильдики, окна и фары уцелели. Даже кузов «Рафика» сохранился в относительно неплохом состоянии.
О том, что речь идет о микроавтобусе самой первой серии, свидетельствует прямоугольная решетка радиатора. Такие экземпляры латвийское предприятие выпускало в период 1958-1960 годов, оснащая их двигателями от горьковского ГАЗ-21 «Волга». Впрочем, за 60 лет оригинальная силовая установка полностью выработала свой ресурс, поэтому прежний владелец заменил ее двигателем от американской компании Chrysler. Кроме того, замене подверглась и приборная панель рижского микроавтобуса, место которой занял соответствующий узел от Chevrolet.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 21:10