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Хайди Клум рассказала о своих отношениях с супругом Томом Каулитцем

Недавно Хайди Клум сообщила о том, что вынуждена была сдать тест на коронавирус из-за плохого самочувствия. После двухнедельной самоизоляции она решила рассказать о своих отношениях с супругом Томом Каулитцем в интервью The Sun.

Супруги Хайди Клум и Том Каулитц две недели находились на раздельной самоизоляции. Они оба прошли тесты на определение коронавируса. Модель пребывала в своём особняке в Бэль-Эйр, стоимость которого около 10 млн долларов. Знаменитость призналась, что благодаря супругу она чувствует себя счастливой. Супермодель утверждает, что Каулитц является потрясающим слушателем, с которым модель может поделиться своими переживаниями. Актриса также добавила, что теперь не ощущает одиночества рядом с ним. Сейчас возлюбленные имеют общие жизненные планы и семейные ценности. Каулитц отлично ладит с четырьмя детьми Хайди - дочерями Хелен и Лу, сыновьями Генри и Йоханом. И это, несмотря на разницу в возрасте со старшей наследницей актрисы, которая составляет 15 лет.

Ранее Хайди Клум уже была замужем за музыкантом Силом, с которым прожила 9 лет. Он даже усыновил её дочь Хелен от бизнесмена Флавио Бриаторе. Однако обмен клятвами, которые они проводили семь раз подряд в годовщину свадьбы, не спас их брак. Они расстались в 2014 году. Позже знаменитость предпочитала лёгкие романы с поклонниками на много младше себя. Однако в 2019 году она сообщила о том, что стала супругой Тома Каулитца, солиста группы Tokio Hotel.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 03:00

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