Bethesda из-за коронавируса не будет проводить конференцию с анонсами в июне





Как отметил Пит Хайнс, о стандартной пресс-конференции не может быть и речи, а в цифровом формате проводить ее неудобно. Издатель сообщил, что он столкнулся со множеством проблем из-за пандемии, поэтому Bethesda даже не пытается сохранить прежние темпы работы. В течение нескольких месяцев компания поделится новостями о будущих релизах.Ранее представители Bethesda говорили о том, что на Е3 2020 привезут два новых IP - Deathloop и GhostWire: Tokyo. Возможно, об этих играх пользователи узнают уже в рамках проведения gamescom 2020 в августе.