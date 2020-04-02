Bethesda из-за коронавируса не будет проводить конференцию с анонсами в июне
Пит Хайнс, который является вице-президентом по маркетингу, заявил, что компания Bethesda из-за вспышки коронавируса в мире не будет проводить конференцию с анонсами. Это традиционное мероприятие было запланировано в июне текущего года.
Как отметил Пит Хайнс, о стандартной пресс-конференции не может быть и речи, а в цифровом формате проводить ее неудобно. Издатель сообщил, что он столкнулся со множеством проблем из-за пандемии, поэтому Bethesda даже не пытается сохранить прежние темпы работы. В течение нескольких месяцев компания поделится новостями о будущих релизах.
Ранее представители Bethesda говорили о том, что на Е3 2020 привезут два новых IP - Deathloop и GhostWire: Tokyo. Возможно, об этих играх пользователи узнают уже в рамках проведения gamescom 2020 в августе.
Как отметил Пит Хайнс, о стандартной пресс-конференции не может быть и речи, а в цифровом формате проводить ее неудобно. Издатель сообщил, что он столкнулся со множеством проблем из-за пандемии, поэтому Bethesda даже не пытается сохранить прежние темпы работы. В течение нескольких месяцев компания поделится новостями о будущих релизах.
Ранее представители Bethesda говорили о том, что на Е3 2020 привезут два новых IP - Deathloop и GhostWire: Tokyo. Возможно, об этих играх пользователи узнают уже в рамках проведения gamescom 2020 в августе.
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 02:00