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Microsoft запатентовала оригинальный складной смартфон с тремя экранами

Корпорация Microsoft запатентовала оригинальный складной смартфон, который может войти в серию Surface. Новое устройство будет оснащено тремя экранами.
Microsoft запатентовала оригинальный складной смартфон с тремя экранами

Согласно заявке на патент, поданной Microsoft, новый девайс будет иметь два основных экрана, соединенных шарнирами, как у Surface Duo, и небольшой дополнительный дисплей. Последний поможет упразднить необходимость открытия устройства для просмотра уведомлений и сообщений. На него будет выводиться такая информация, как дата, время, количество заряда и прочее.

Третий экран разработчики планируют сделать узким и разместить с тыльной стороны шарнира, чтобы использовать в качестве строки состояния. В остальном же оригинальный складной смартфон внешне мало будет отличаться от своих предшественников той же конструкции.

Пока пресс-служба корпорации Microsoft не комментировала свой патент и планы по его воплощению в жизнь. Однако поклонники бренда надеются, что разработчики уже активно заняты созданием необычного мобильного устройства и в обозримом будущем смогут презентовать его.

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Технологии
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 00:05

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