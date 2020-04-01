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Оксана Самойлова рассказала, как будет жить после развода с Джиганом

Супруга популярного российского рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова поделилась со своими поклонниками планами на ближайшее будущее. На своей страничке в социальной сети Instagram модель решила рассказать о том, как она видит предстоящий развод и свою жизнь после него.
Оксана Самойлова рассказала, как будет жить после развода с Джиганом

Для этого знаменитость опубликовала на своей страничке отдельный пост, в котором рассказала подписчикам о своем решении развестись с известным музыкантом, тем самым прервав молчание на одну из самых волнующих поклонников тем. Как отмечает модель, несмотря на то, что она в течение долгого времени не выходила на связь именно из-за поведения своего мужа, закрываться от общественности полностью она не планирует. По ее утверждению, вот уже два месяца она живет лишь с мыслями о разводе, поэтому со сложившейся ситуацией полностью смирилась и просит поклонников не жалеть ее.

Оксана Самойлова пишет, что она считает себя молодой, умной, сильной и доброй девушкой, у которой есть ее главная сила – ее дети. В связи с этим супруга Джигана уверена, что ей удастся обрести счастье, пусть и по несколько иному сценарию. Подписчикам же девушка пообещала не грустить или хотя бы не выставлять свою грусть напоказ в Сети. Подытожить модель решила словами о том, что сейчас наступило нелегкое для многих время, поэтому она советует людям стараться ценить и любить друг друга, передает издание «Слово и дело».

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 23:05

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