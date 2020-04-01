Появилась новая информация о конкуренте «ГАЗели» от «КамАЗа»





Как сообщают источники, «КамАЗ Компас» будет представлен целой линейкой из четырех моделей с различной снаряженной массой от 3,5 до 12 тонн. При этом самая легкая версия будет доступна даже для водителей с правами категории В, в то время как для трех остальных потребуется открыть категорию С. Важно отметить, что первые две самые легкие модификации будущих грузовиков должны стать прямыми конкурентами обычной и усиленной версий «ГАЗелей NEXT». Что же касается 12-тонной и 8-тонной модификация «Компаса», то они, вероятнее всего, будут конкурировать с «ГАЗонами NEXT».Отмечается также, что новые коммерческие грузовики создаются по классическим канонам этого рыночного сегмента. Они получат бескапотные кабины и рамы с лонжеронами, отличающимися прямым профилем. По некоторым данным, кабину для «Компаса» компания «КамАЗ» может позаимствовать у китайских коммерческих моделей JAC N-Series. Более того, выпуск этого элемента планируется локализовать в России – на мощностях прессово-рамного предприятия.