British American Tobacco работает над созданием вакцины против COVID-19





Дочернее биотехнологическое подразделение компании в США Kentucky BioProcessing разработало вакцину на растительной основе, проходящую в данное время доклинические испытания. Для ее создания использовали вирусоподобную частицу, выделенную у близкого родственника растения табака. В случае успешного завершения первого этапа тестирования, вакцину начнут испытывать на людях.Препараты, разработанные на основе растений, создают имитацию вирусов, позволяя иммунной системе идентифицировать их и сформировать иммунный ответ. В то же время имитированный вирус не имеет способности к размножению или инфицированию человека. Представители компании сообщают, что с помощью табачных изделий возможно более быстрое и безопасное создание вакцин, нежели с использованием традиционных методов. В подразделении смогли клонировать часть последовательности генома Covid-19. Это дало возможность создать вещество, способствующее выработке антител, которое позже размножали путем введения в растения табака. Таким образом, можно сократить время разработки вакцины до шести недель вместо нескольких месяцев.В 2014 году компания также принимала участие в создании вакцины от вируса Эбола.