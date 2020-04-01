Экономисты выявили три причины эффективности госпредприятий КНР
Американские и китайские экономисты выявили три причины эффективности работы госпредприятий КНР. Помимо прочего, они же объясняют, почему подобная организация труда не стала столь успешной в других странах.
Реформы Дэна Сяопина, являвшегося фактическим руководителем Китая с конца 70-х по начало 90-х, сделали Поднебесную настолько мощной экономически, что страна без особых трудностей способна противостоять США в торговой войне. Китайский опыт стал отличным примером для множества государств, однако внедрить подобное управление в бизнес таким образом, чтобы это принесло максимальную пользу экономике, мало у кого получилось. То, почему в КНР подобная организация труда дала отличные результаты, а в других странах оказалась неэффективной, объяснила группа экономистов в статье издания China Journal of Accounting Research.
Эксперты указали три причины эффективности работы госпредприятий КНР. Первой названо то, что политика Китая в этой отрасли построена так, чтобы создавать полный комплекс стратегически важных производств, при этом опережая рыночный спрос. Второй причиной названа роль госпредприятий, которые в Китае являются одними из наиболее влиятельных факторов в отношении поддержки социальной стабильности, что в свою очередь помогает обеспечивать работой избыточные трудовые ресурсы. Третьим пунктом, делающим политику госпредприятий максимально эффективной, специалисты назвали работу с кадрами: отбор на руководящие посты. Лучших из лучших, - как сообщает «ПолитЭксперт».
Реформы Дэна Сяопина, являвшегося фактическим руководителем Китая с конца 70-х по начало 90-х, сделали Поднебесную настолько мощной экономически, что страна без особых трудностей способна противостоять США в торговой войне. Китайский опыт стал отличным примером для множества государств, однако внедрить подобное управление в бизнес таким образом, чтобы это принесло максимальную пользу экономике, мало у кого получилось. То, почему в КНР подобная организация труда дала отличные результаты, а в других странах оказалась неэффективной, объяснила группа экономистов в статье издания China Journal of Accounting Research.
Эксперты указали три причины эффективности работы госпредприятий КНР. Первой названо то, что политика Китая в этой отрасли построена так, чтобы создавать полный комплекс стратегически важных производств, при этом опережая рыночный спрос. Второй причиной названа роль госпредприятий, которые в Китае являются одними из наиболее влиятельных факторов в отношении поддержки социальной стабильности, что в свою очередь помогает обеспечивать работой избыточные трудовые ресурсы. Третьим пунктом, делающим политику госпредприятий максимально эффективной, специалисты назвали работу с кадрами: отбор на руководящие посты. Лучших из лучших, - как сообщает «ПолитЭксперт».
Экономика
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 21:35