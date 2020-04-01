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Ясновидящая Саона: Петр Чернышев изменяет больной Анастасии Заворотнюк

Ясновидящая Саона решила прояснить ситуацию по поводу болезни Анастасии Заворотнюк и прогнозов относительно здоровья популярной актрисы. Но, карты показали гадалке немного другое – фигурист Петр Чернышев изменяет своей больной супруге.

Ясновидящая Саона: Петр Чернышев изменяет больной Анастасии Заворотнюк


По словам Саоны, у актрисы действительно серьезный недуг, который стал испытанием как для нее, так и для всех членов семьи. Ясновидящая утверждает, что Анастасия Заворотнюк сумеет преодолеть болезнь и все-таки встанет на ноги. Родственники до сих пор не подтвердили диагноз звезды «Моей прекрасной няни». Представители СМИ начали сомневаться в том, что у артистки онкология головного мозга, так как с таким серьезным диагнозом пациенты обычно живут непродолжительный период времени. Также дочь знаменитости Анна дала надежду поклонникам на то, что скоро с ее матерью будет все в порядке.

Ясновидящая увидела другую проблему, которая может грозить семье Анастасии Заворотнюк. Карты показали Саоне, что Петр Чернышев тяжело переживает болезнь супруги, а его нервы на пределе. У него душевные порывы бросить все и спрятаться. Но, фигурист совестливый и порядочный человек, поэтому он никогда этого не сделает. Гадалка считает, что актрисе очень повезло с супругом, так как не каждому мужчине под силу выдержать такие испытания. Но, карты говорят, будто у Петра Чернышева есть связь на стороне.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 21:20

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