Отар Кушанашвили рассказал о суде с Аллой Пугачевой

По словам Отара Кушанашвили, он в «непотребном состоянии» в эфире одной из программ обозвал Аллу Пугачеву. Потом он пересматривал эфир и был в шоке от того, как мог «потерять облик человека». Как признался ведущий, его «сволочизм хорошо оплачивался». Но он даже представить не мог, что может произнести такие слова.Алла Пугачева специально посетила одно из мероприятий, так как знала, что Отар Кушанашвили там также будет. Его предупредили, что Примадонна идет, но журналист не успел скрыться. Он столкнулся со знаменитой певицей прямо в дверях. Ведущему показалось, что Алла Пугачева просверлила его взглядом, словно рентген. Она заявила, что «сотрет в порошок» и подала иск в суд.Во время слушания Примадонна отметила, что если бы Отар Кушанашвили был «обычным писакой», она бы не отреагировала на оскорбление. Но, по мнению артистки, он талантливый журналист. Поэтому Примадонна решила ему преподать серьезный жизненный урок, что людей нужно уважать. Певица тогда отметила, что если телеведущий не принесет извинения, то он упадет в глазах всего российского шоу-бизнеса. Отар Кушанашвили сделал это прямо в судебном зале, так как понимал, что она права.В 26 лет ведущему на телевидении сделали предложение, от которого ему было очень сложно отказаться из-за бедного детства в многодетной семье. Отару Кушанашвили пообещали хорошо платить, но ему необходимо было хамить всем в кадре. Никто не знает, но когда он разочаровывал тех, кто верил в него, он искренне плакал.