В Сербии от коронавируса умер чиновник правительства





Отмечается, что чиновник был госпитализирован в столице страны Белграде еще 24 марта с уже подтвержденным на тот момент диагнозом COVID-19. В минувшую субботу глава ведомства, в котором работал Блажич, рассказал прессе, что его состояние оценивается медиками как тяжелое, но стабильное. Однако уже 1 апреля он скончался. «Со скорбью должны оповестить граждан о том, что наш дорогой и многоуважаемый коллега Бранислав Блажич умер после болезни в результате заражения новым штаммом коронавируса», - утверждается в сообщении пресс-службы министерства.По обновленной информации, всего в Сербии зарегистрировано 1060 случаев заражения коронавирусом, из них 28 человек стали жертвами заболевания. Примечателен и тот факт, что ранее пресса сообщала об ухудшении состояния здоровья президент Сербии Александра Вучича, который из-за плохого самочувствия даже отменил свое обращение к народу. Впрочем, отмечается, что у Вучича проблемы с сердцем.