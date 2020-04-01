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В Сербии от коронавируса умер чиновник правительства

Госсекретарь (должность, ранг которой чуть ниже заместителя министра) сербского Минприроды Бранислав Блажич, в последние дни проходивший лечение от нового типа коронавирусной инфекции, скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Сербии от коронавируса умер чиновник правительства

Отмечается, что чиновник был госпитализирован в столице страны Белграде еще 24 марта с уже подтвержденным на тот момент диагнозом COVID-19. В минувшую субботу глава ведомства, в котором работал Блажич, рассказал прессе, что его состояние оценивается медиками как тяжелое, но стабильное. Однако уже 1 апреля он скончался. «Со скорбью должны оповестить граждан о том, что наш дорогой и многоуважаемый коллега Бранислав Блажич умер после болезни в результате заражения новым штаммом коронавируса», - утверждается в сообщении пресс-службы министерства.

По обновленной информации, всего в Сербии зарегистрировано 1060 случаев заражения коронавирусом, из них 28 человек стали жертвами заболевания. Примечателен и тот факт, что ранее пресса сообщала об ухудшении состояния здоровья президент Сербии Александра Вучича, который из-за плохого самочувствия даже отменил свое обращение к народу. Впрочем, отмечается, что у Вучича проблемы с сердцем.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:20

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