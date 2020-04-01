АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Екатерина Шпица намекнула любимому мужчине на готовность к свадьбе

Екатерина Шпица опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором намекнула любимому мужчине на готовность к свадьбе. К посту актриса прикрепила фото, недавно сделанное на горнолыжном курорте, где она проводит время в компании жениха и сына.

На снимке Екатерина Шпица позирует вместе с Русланом Пановым, с которым обручилась в прошлом году. В комментарии к фото знаменитость написала, что еще утром она, ее жених и 8-летний сын Герман гуляли по горам, но так как с 18:00 в Краснодарском крае объявлен жесткий карантин, впредь от подобных прогулок они планируют отказаться. Актриса сообщила, что будет следовать всем необходимым мерам безопасности, и останется на время необходимой изоляции в Адлере.

Кроме того, Шпица посоветовала фолловерам искать в карантине «позитивные стороны», которыми она назвала возможность поработать над отношениями. Артистка отметила, что сейчас в изоляции находятся те, кто «не успел пожениться и не успел развестись», и время, проведенное наедине поможет им сделать правильный выбор. По словам звезды кино, карантин расставит все по местам: «спасет то, что надо спасти, и разрушит то, что необходимо завершить».

Говоря же о себе, Екатерина Шпица отметила, что наслаждается возможностью «быть со своим сыном и любимым мужчиной 24/7». Закончила же пост актриса признанием в любви своему жениху Руслану Панову, из чего поклонники пары сделали вывод, что знаменитость свои приоритеты расставила. Ее же публикацию многие восприняли, как намек возлюбленному на готовность артистки к свадьбе со спортивным инструктором.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
От головной боли и для отбеливания зубов: Ученые рассказали о способах применения банановой…
Новый смартфон Samsung Galaxy S21 могут оснастить процессором Kirin от…
Названы 3 симптома коронавируса, указывающее на более сложное течение…
Ученые обнаружили в Индонезии доисторические рисунки возрастом 65 тысяч…
Экономисты выявили три причины эффективности госпредприятий…
Владельцы старых iPhone и iPad на iOS лишились возможности звонить по…
В Германии провели испытание самолета-амфибии с тандемным расположением…
Ясновидящая Саона: Петр Чернышев изменяет больной Анастасии…
Лев Лещенко поблагодарил участников домашнего флешмоба…
Обнаруженный в Чили редкий советский микроавтобус РАФ продали в…
Отар Кушанашвили рассказал о суде с Аллой…
Humble Bundle направит выручку с продаж 45 игр на борьбу с…
Екатерина Шпица намекнула любимому мужчине на готовность к…
Ученые: Отсутствие эрекции может указывать на риск преждевременной…
Конкурент «Алисы» задерживается: Mail.ru отложила старт продаж своей новой колонки из-за…
Певица Наталья Подольская намекнула на будущее пополнение в…
ЕС разработает приложения для отслеживания контактов между людьми в рамках борьбы с…
Ксения Бородина резко ответила хейтерам, высмеявшим «грязные» носки ее…
Прилетевший из Великобритании китайский студент вернул вирус в…
«Вирусная»: Семен Слепаков записал шуточную песню о…
Трейлер 4 сезона «Рика и Морти» раскрыл дату выхода новых…
Президент США Дональд Трамп преднамеренно скрыл правду об угрозе…
Учёные из «Сколково» предложили использовать против COVID-19 обработанную холодной плазмой…
В Сербии от коронавируса умер чиновник…
Учёные назвали 15 простых способов укрепить иммунную…
«Интеллектуального юмора сейчас мало»: Мария Кожевникова высказалась о шутках в период…
Леонид Якубович рассказал, почему планировал уйти из «Поля…
Производитель «электроники для космоса» назвал память MRAM Everspin рекордно…
Просмотреть все новости