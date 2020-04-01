Екатерина Шпица намекнула любимому мужчине на готовность к свадьбе

На снимке Екатерина Шпица позирует вместе с Русланом Пановым, с которым обручилась в прошлом году. В комментарии к фото знаменитость написала, что еще утром она, ее жених и 8-летний сын Герман гуляли по горам, но так как с 18:00 в Краснодарском крае объявлен жесткий карантин, впредь от подобных прогулок они планируют отказаться. Актриса сообщила, что будет следовать всем необходимым мерам безопасности, и останется на время необходимой изоляции в Адлере.Кроме того, Шпица посоветовала фолловерам искать в карантине «позитивные стороны», которыми она назвала возможность поработать над отношениями. Артистка отметила, что сейчас в изоляции находятся те, кто «не успел пожениться и не успел развестись», и время, проведенное наедине поможет им сделать правильный выбор. По словам звезды кино, карантин расставит все по местам: «спасет то, что надо спасти, и разрушит то, что необходимо завершить».Говоря же о себе, Екатерина Шпица отметила, что наслаждается возможностью «быть со своим сыном и любимым мужчиной 24/7». Закончила же пост актриса признанием в любви своему жениху Руслану Панову, из чего поклонники пары сделали вывод, что знаменитость свои приоритеты расставила. Ее же публикацию многие восприняли, как намек возлюбленному на готовность артистки к свадьбе со спортивным инструктором.