Президент США Дональд Трамп преднамеренно скрыл правду об угрозе COVID-19





Американский лидер Дональд Трамп объяснил, что изначально знал об угрозе распространения коронавируса, однако предполагал два варианта исхода событий. Он был проинформирован, что обстоятельства эпидемии могу обернуться настоящим ужасом для жителей США. Ему также было известно, о вероятности благоприятного завершения вспышки коронавирусной инфекции. Но всё же он не хотел пугать людей своим пессимистичным настроем. Он отметил, главное - у народа должна быть надежда.Подобное решение было раскритиковано большим количеством экспертов в области охраны здоровья, считающих, что медики не имели достаточного количества времени для правильной подготовки. Ранее американский лидер сообщил, что ближайшие 2 недели для страны запомнятся, как самые сложные из-за эпидемии COVID-19. Согласно прогнозам некоторых специалистов, в США коронавирусная инфекция унесёт жизни от 100 до 200 тысяч человек. Об этом заявил Энтони Фаучи, являющийся главой Национального института аллергии. Согласно утверждению эксперта, в скором времени в США может наступить нехватка необходимого оборудования и мест в клиниках. Он отмечает, через некоторое время больничные палаты будут переполнены.