Конкурент «Алисы» задерживается: Mail.ru отложила старт продаж своей новой колонки из-за коронавируса

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Как сообщают источники, компании пришлось перенести старт продаж своей новой смарт-колонки с голосовым помощником «Маруся» на второй квартал текущего года. Представители Mail.ru объясняют такое решение сложностями, возникшими в России в результате мировой пандемии нового типа коронавирусной инфекции.Примечательно, что предварительный заказ на новое устройство был открыт на официальном сайте компании еще в январе, теперь же его продлевают. Покупателям новая «Капсула» обойдется в 6990 рублей, а одним из ее ключевых аспектов считается будущая возможность интеграции в систему умного дома, что позволит управлять любыми электроприборами голосом. Партнерами Mail.ru в реализации этого проекта стали компании Redmond и Ростелеком, а поддержку в розничных продажах должна была оказать сеть «М.Видео».Отмечается, для этой колонки спроектировали специальную акустику из трех динамиков и усилителя, благодаря чему мощность «Капсулы» составляет 30 Ватт. Кроме того, для повышения точности распознавания речи пользователя колонка оснащена сразу шестью микрофонами.