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Конкурент «Алисы» задерживается: Mail.ru отложила старт продаж своей новой колонки из-за коронавируса

Компания Mail.ru планировала выпустить на рынок новую умную колонку под названием «Капсула» еще в первом квартале 2020 года, однако теперь сообщается, что официальный релиз конкурента «Алисы» откладывается. Такое решение производитель принял в связи с «неблагоприятной эпидемиологической обстановкой».

Как сообщают источники, компании пришлось перенести старт продаж своей новой смарт-колонки с голосовым помощником «Маруся» на второй квартал текущего года. Представители Mail.ru объясняют такое решение сложностями, возникшими в России в результате мировой пандемии нового типа коронавирусной инфекции.

Примечательно, что предварительный заказ на новое устройство был открыт на официальном сайте компании еще в январе, теперь же его продлевают. Покупателям новая «Капсула» обойдется в 6990 рублей, а одним из ее ключевых аспектов считается будущая возможность интеграции в систему умного дома, что позволит управлять любыми электроприборами голосом. Партнерами Mail.ru в реализации этого проекта стали компании Redmond и Ростелеком, а поддержку в розничных продажах должна была оказать сеть «М.Видео».

Отмечается, для этой колонки спроектировали специальную акустику из трех динамиков и усилителя, благодаря чему мощность «Капсулы» составляет 30 Ватт. Кроме того, для повышения точности распознавания речи пользователя колонка оснащена сразу шестью микрофонами.

https://www.it-world.ru/tech/news/152326.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:20

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