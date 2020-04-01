ЕС разработает приложения для отслеживания контактов между людьми в рамках борьбы с COVID-19





Посредством приложений станет возможным фиксировать контакты между гражданами как внутри отдельного государства, так и во всём ЕС. Разработкой ПО займутся 130 специалистов из 8 государств. Для сбора информации о местоположении людей будут использовать технологию Bluetooth, благодаря которой человек, приблизившийся к носителю коронавирусной инфекции, сможет получить уведомление об этом, пишет агентство Reuters.Посредством Bluetooth функционирует, к примеру, разработанное для Сингапура приложение TraceTogether. Если один из пользователей окажется инфицирован COVID-19, в Минздраве смогут определить максимальный круг людей, с которыми за последнее время пересекался заболевший. Важно подчеркнуть, программой не ведётся сбор личной информации о человеке, о местах, которые он посещал, и тому подобное, что запрещается Общим регламентом защиты данных, действующим на территории Евросоюза с мая 2018 года.