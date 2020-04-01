Ксения Бородина резко ответила хейтерам, высмеявшим «грязные» носки ее дочери





У Ксении Бородиной свыше 14 миллионов фолловеров и всегда находятся те, кто не доволен ее жизнью. Но 37-летняя знаменитость никогда не дает себя в обиду, а если дело касается детей, то «поставит на место» любого комментатора. Недавно она запечатлела занятия младшей дочери в загородном доме, в котором они находятся на самоизоляции. Но, некоторых фолловеров впечатлила не гибкость Теоны, а чистота ее носков. Подписчикам показалось, что они «грязные», о чем они поспешили сообщить Ксении Бородиной.Звезду обвиняли в том, что она не следит за домом, и что приобретенные антисептики не помогут. Телеведущую эти комментарии задели и она ответила довольно грубо, с применением нецензурной лексики. Знаменитость считает, что когда хейтеры нападают на детей, это «самое дно». Тем более, носки на самом деле чистые, просто на них падает тень.Ксения Бородина отметила, что на карантине хейтеры стали намного злее, так как у них слишком много свободного времени. Но, ведущая не собирается обращать внимание на «деградирующих неудачников».