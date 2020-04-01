АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Прилетевший из Великобритании китайский студент вернул вирус в Ухань

Китайский студент, проходящий обучение в одном из учебных учреждений Великобритании, вернул вирус в место вспышки пандемии. Подросток оказался бессимптомным носителем COVID-19 и был направлен из Пекина в больницу города Ухань.

Студент прилетел в Пекин из Ньюкасла, сделав пересадку в Дубае. В аэропорту столицы Китая местный медперсонал взял у подростка пробу на наличие COVID-19. Результат анализа на коронавирус оказался положительным, даже учитывая то, что никакой симптоматики, свойственной заболеванию у молодого человека обнаружено не было. После того, как выяснилось, что студент Чжоу является бессимптомным носителем вирусной инфекции, его направили в одну из больниц города Ухань.

Как сообщает издание Daily Mail, опираясь на официальные статистические данные, наибольшее количество случаев заражения COVID-19 в Пекине обнаруживается среди пассажиров, прилетевших из таких стран, как Италия, Испания и Великобритания. На данный момент на территории Китая зафиксировано 130 случаев, когда заболевание, вызванное коронавирусом, протекает совершенно бессимптомно. Носителей такой формы вируса определяют в клинику, а тех, кто имел с ними контакт, изолируют на 14 дней.

Ученые считают, что заболевание, протекающее без каких-либо симптомов, но все равно остающееся заразным – это короновирус нового типа. Предположительно, он способен стать причиной новой волны пандемии.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:20

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица Наталья Подольская намекнула на будущее пополнение в…
ЕС разработает приложения для отслеживания контактов между людьми в рамках борьбы с…
Ксения Бородина резко ответила хейтерам, высмеявшим «грязные» носки ее…
Прилетевший из Великобритании китайский студент вернул вирус в…
«Вирусная»: Семен Слепаков записал шуточную песню о…
Трейлер 4 сезона «Рика и Морти» раскрыл дату выхода новых…
Президент США Дональд Трамп преднамеренно скрыл правду об угрозе…
Учёные из «Сколково» предложили использовать против COVID-19 обработанную холодной плазмой…
В Сербии от коронавируса умер чиновник…
Учёные назвали 15 простых способов укрепить иммунную…
«Интеллектуального юмора сейчас мало»: Мария Кожевникова высказалась о шутках в период…
Леонид Якубович рассказал, почему планировал уйти из «Поля…
Производитель «электроники для космоса» назвал память MRAM Everspin рекордно…
Флагман OnePlus 8 Pro уступил в производительности более дешевому Redmi K30…
Юлия Снигирь прокомментировала ситуацию с пандемией…
Стартовали российские продажи новых холодильников Samsung…
Медики: Различные типы головной боли могут указывать на проблемы со…
Учёные из США изобрели для колонизаторов Марса биогенератор, производящий кислород из углекислого…
Экономисты: 1 млн москвичей может потерять работу из-за пандемии…
"Карантин поднимает рождаемость": Анна Хилькевич в День смеха похвасталась положительным тестом на…
В Москве неизвестный злоумышленник напал с ножом на продавца…
Биологи рассказали, что из-за глобального потепления у соловья могут уменьшиться…
"Очень скучаю": Полина Гагарина поздравила Сергея Лазарева с…
Божена Рынска рассказала, что не интересовалась информацией о суррогатной матери, выносившей её…
Ольга Зуева рассказала о лучшем друге, который появился у неё во время…
Анфиса Чехова: "Чем больше вокруг меня нагнетается паника, тем спокойней я себя…
В закрытой на карантин городской больнице Эжвинского района выявлено еще 32 случая…
Валерий Комиссаров раскрыл причины выбора на роли ведущих «Дома-2» Собчак, Бородиной и…
Просмотреть все новости