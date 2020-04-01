Прилетевший из Великобритании китайский студент вернул вирус в Ухань





Студент прилетел в Пекин из Ньюкасла, сделав пересадку в Дубае. В аэропорту столицы Китая местный медперсонал взял у подростка пробу на наличие COVID-19. Результат анализа на коронавирус оказался положительным, даже учитывая то, что никакой симптоматики, свойственной заболеванию у молодого человека обнаружено не было. После того, как выяснилось, что студент Чжоу является бессимптомным носителем вирусной инфекции, его направили в одну из больниц города Ухань.Как сообщает издание Daily Mail, опираясь на официальные статистические данные, наибольшее количество случаев заражения COVID-19 в Пекине обнаруживается среди пассажиров, прилетевших из таких стран, как Италия, Испания и Великобритания. На данный момент на территории Китая зафиксировано 130 случаев, когда заболевание, вызванное коронавирусом, протекает совершенно бессимптомно. Носителей такой формы вируса определяют в клинику, а тех, кто имел с ними контакт, изолируют на 14 дней.Ученые считают, что заболевание, протекающее без каких-либо симптомов, но все равно остающееся заразным – это короновирус нового типа. Предположительно, он способен стать причиной новой волны пандемии.