«Вирусная»: Семен Слепаков записал шуточную песню о коронавирусе
Известный российский комик, актер, музыкант и продюсер Семен Слепаков представил поклонникам новую песню, которая посвящена нашумевшей коронавирусной инфекции. Опубликованное артистом видео быстро стало в сети вирусным, что, к слову, полностью соответствует названию песни.
Свою новую композицию Слепаков назвал просто «Вирусная». Стоит признать новая композиция изобилует не совсем цензурными выражениями, зато отражает суть происходящего вокруг в последние недели. Видеозапись с авторским исполнением песни артист опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram, а также на видеосервисе YouTube. Примечательно, что менее чем за сутки с момента публикации клип набрал уже свыше 3 миллионов просмотров, причем этот показатель продолжает расти.
В самой песне, к слову, говорится о том, как «надоел» людям вокруг пресловутый коронавирус, поэтому они готовы вернуться к своим прежним жизненным проблемам, в том числе и к проблемам страны, лишь бы только не пандемия инфекции, которой, к слову, уже заразились более 800 тысяч человек по всему миру.
Свою новую композицию Слепаков назвал просто «Вирусная». Стоит признать новая композиция изобилует не совсем цензурными выражениями, зато отражает суть происходящего вокруг в последние недели. Видеозапись с авторским исполнением песни артист опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram, а также на видеосервисе YouTube. Примечательно, что менее чем за сутки с момента публикации клип набрал уже свыше 3 миллионов просмотров, причем этот показатель продолжает расти.
В самой песне, к слову, говорится о том, как «надоел» людям вокруг пресловутый коронавирус, поэтому они готовы вернуться к своим прежним жизненным проблемам, в том числе и к проблемам страны, лишь бы только не пандемия инфекции, которой, к слову, уже заразились более 800 тысяч человек по всему миру.
ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:05