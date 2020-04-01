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Трейлер 4 сезона «Рика и Морти» раскрыл дату выхода новых серий

Известно, что показ 4 сезона «Рика и Морти» приостановили после демонстрации первых пяти эпизодов. Новый трейлер мультсериала раскрыл дату выхода следующих серий.

Руководство Cartoon Network Adult Swim сообщило, что премьера новых эпизодов «Рика и Морти» состоится 3 мая 2020 года. Многие поклонники мультсериала сочли это заявление за розыгрыш к 1 апреля, но телеканал удивил их новым трейлером. Кадры продемонстрировали фрагменты новых приключений ученого Рика Санчеса и его внука Морти. Лазеры, странные миры, пришельцы, монстры и механические костюмы говорят о том, что герои попадут в еще более безумные ситуации.

Кроме прочего, поклонники «Рика и Морти» смогли порадоваться еще одной приятной новости от Adult Swim. Создатели мультфильма продемонстрировали короткометражный проект «Самурай и Сегун», разработанный японской компанией DEEN. Мультфильм опубликовали на сайте Youtube с субтитрами на английском языке. Известно, что мотивы короткометражки были вдохновлены классическим фильмом из японской кинематографии «Убийца сёгуна».

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Культура
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:50

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