Ученые: Отсутствие эрекции может указывать на риск преждевременной смерти





Ученые пытались установить взаимосвязь между эректильной функцией и уровнем гормонов на момент проведения эксперимента, а также спустя 12 лет. За этот период скончалось 25% испытуемых (483 человека). Оказалось, что у тех представителей сильного пола, у которых был низкий уровень тестостерона и сексуальные проблемы, риск преждевременной смерти был на 51% больше, чем у мужчин с нормальными показателями здоровья. У испытуемых с низким либидо и плохой эрекцией по утрам вероятность умереть рано была в 1,8 раза выше, чем у испытуемых без наличия эректильной дисфункции.По словам ведущего автора работы Лина Антонио, симптомы сексуальных проблем могут свидетельствовать о болезнях сердечно-сосудистой системы. Поэтому, мужчинам необходимо пристально следить за своим здоровьем и при наличии проблем сразу обращаться к врачу.