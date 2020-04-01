АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Ученые: Отсутствие эрекции может указывать на риск преждевременной смерти

Бельгийские ученые, которые работают в Лёвинском католическом университете, пришли к выводам, что на риск преждевременной смерти мужчин может указывать отсутствие эрекции. Эксперты проанализировали сведения 1913 представителей сильного пола, полученные из пяти медицинских центров.

Ученые: Отсутствие эрекции может указывать на риск преждевременной смерти


Ученые пытались установить взаимосвязь между эректильной функцией и уровнем гормонов на момент проведения эксперимента, а также спустя 12 лет. За этот период скончалось 25% испытуемых (483 человека). Оказалось, что у тех представителей сильного пола, у которых был низкий уровень тестостерона и сексуальные проблемы, риск преждевременной смерти был на 51% больше, чем у мужчин с нормальными показателями здоровья. У испытуемых с низким либидо и плохой эрекцией по утрам вероятность умереть рано была в 1,8 раза выше, чем у испытуемых без наличия эректильной дисфункции.

По словам ведущего автора работы Лина Антонио, симптомы сексуальных проблем могут свидетельствовать о болезнях сердечно-сосудистой системы. Поэтому, мужчинам необходимо пристально следить за своим здоровьем и при наличии проблем сразу обращаться к врачу.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:35

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
От головной боли и для отбеливания зубов: Ученые рассказали о способах применения банановой…
Новый смартфон Samsung Galaxy S21 могут оснастить процессором Kirin от…
Названы 3 симптома коронавируса, указывающее на более сложное течение…
Ученые обнаружили в Индонезии доисторические рисунки возрастом 65 тысяч…
Экономисты выявили три причины эффективности госпредприятий…
Владельцы старых iPhone и iPad на iOS лишились возможности звонить по…
В Германии провели испытание самолета-амфибии с тандемным расположением…
Ясновидящая Саона: Петр Чернышев изменяет больной Анастасии…
Лев Лещенко поблагодарил участников домашнего флешмоба…
Обнаруженный в Чили редкий советский микроавтобус РАФ продали в…
Отар Кушанашвили рассказал о суде с Аллой…
Humble Bundle направит выручку с продаж 45 игр на борьбу с…
Екатерина Шпица намекнула любимому мужчине на готовность к…
Ученые: Отсутствие эрекции может указывать на риск преждевременной…
Конкурент «Алисы» задерживается: Mail.ru отложила старт продаж своей новой колонки из-за…
Певица Наталья Подольская намекнула на будущее пополнение в…
ЕС разработает приложения для отслеживания контактов между людьми в рамках борьбы с…
Ксения Бородина резко ответила хейтерам, высмеявшим «грязные» носки ее…
Прилетевший из Великобритании китайский студент вернул вирус в…
«Вирусная»: Семен Слепаков записал шуточную песню о…
Трейлер 4 сезона «Рика и Морти» раскрыл дату выхода новых…
Президент США Дональд Трамп преднамеренно скрыл правду об угрозе…
Учёные из «Сколково» предложили использовать против COVID-19 обработанную холодной плазмой…
В Сербии от коронавируса умер чиновник…
Учёные назвали 15 простых способов укрепить иммунную…
«Интеллектуального юмора сейчас мало»: Мария Кожевникова высказалась о шутках в период…
Леонид Якубович рассказал, почему планировал уйти из «Поля…
Производитель «электроники для космоса» назвал память MRAM Everspin рекордно…
Просмотреть все новости