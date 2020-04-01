Певица Наталья Подольская намекнула на будущее пополнение в семье





Певица Наталья Подольская рассказала, что в их семье всерьёз обсуждается вопрос рождения второго ребёнка. Самое интересное, исполнительнице часто приписывают вторую беременность в течение нескольких последних месяцев, однако она предпочитает опровергать данную информацию. Во время разговора с ведущей Подольская отметила, что очень хочет стать мамой во второй раз и этот вопрос часто обсуждает со своим супругом.Исполнительница сообщает, что они с мужем нацелены на появление на свет дочери. Артистка отмечает, сын Артемий также ожидает рождение младшей сестрёнки. На данный момент Наталья Подольская заявляет, что не беременна. Исполнительница предпочитает не сообщать о том, когда они с супругом будут готовы к рождению второго ребёнка, однако, вероятнее всего, радостное событие может случиться в ближайшем будущем.