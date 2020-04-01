Учёные назвали 15 простых способов укрепить иммунную систему





Первый – это практика глубокого дыхания, помогающая восстановить организм в условиях постоянных атак стресса, которые угнетают иммунную систему и увеличивают риск развития заболеваний. Второе, что отметили учёные, – это регулярная половая жизнь (как минимум раз в неделю), поскольку во время секса в слюне человека повышается уровень иммуноглобулина А, благодаря чему возрастают защитные силы организма. В-третьих, на иммунитет благотворно влияет наличие домашних питомцев. Доказано, у таких людей зачастую стабильное артериальное давление и хорошо работает сердце – возможно, из-за того, что им приходится быть более активными, имея лишние заботы, включая необходимость выгула собак. Общительность – четвёртый способ укрепить иммунную систему, так как одиночество и социальная изоляция негативно влияют на организм. Поскольку в период карантина встречи запрещены, специалисты рекомендуют чаще звонить друг другу или списываться в соцсетях и мессенджерах. В-пятых, особенно важным сегодня является тщательное мытьё рук или использование дезинфицирующих средств на спиртовой основе.Следующие 7 способов укрепления иммунитета таковы: оптимистический настрой, смех (для чего рекомендуется смотреть юмористический контент), употребление в пищу богатых антиоксидантами продуктов (листовая зелень, брокколи, морковь, апельсины, киви, ягоды), ежедневный приём поливитаминов, регулярные физические упражнения, качественный сон (сюда же относится соблюдение режима бодрствования и отдыха), добавление в своё меню обладающих иммуностимулирующими свойствами продуктов (зелёный чай, чеснок, лакрица, женьшень, чёрный тмин).Кроме того, для восстановления защитных свойств организма человеку следует исключить из своей жизни 3 вредные вещи: фастфуд, алкоголь и курение.