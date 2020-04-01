Флагман OnePlus 8 Pro уступил в производительности более дешевому Redmi K30 Pro





Глава OnePlus Пит Лау лично проводил онлайн-презентацию нового гаджета. По его утверждению, новинка полностью соответствует стандартам флагманских устройств 2020 года, пусть и позаимствовала отдельные технологии у топовых моделей прежних поколений. К примеру, в OnePlus 8 Pro используется оперативная память прошлого поколения LPDDR4, а его аппаратным «сердцем» стал топовый SoC Qualcomm Snapdragon 865.Из коробки смартфон доступен пользователям с 6 или 8 гигабайтами оперативной памяти, то есть, в точно такой же конфигурации, как и K30 Pro, оказавшийся на поверку более быстрым. Все дело в том, что конкурент от бренда Redmi оснащен оперативной памятью нового поколения LPDDR5, что и позволяет ему демонстрировать более высокую производительность.Использовалась еще в прошлом году и постоянная память в OnePlus 8 Pro – речь о накопителях стандарта UFS 3.0, впрочем, сейчас такие накопители устанавливаются и в другие флагманские устройства. При этом, базовая версия новинки оценена в 630 долларов США, в то время как более производительный китайский конкурент доступен покупателям за 480 долларов.