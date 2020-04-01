АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Флагман OnePlus 8 Pro уступил в производительности более дешевому Redmi K30 Pro

Как утверждают специалисты, флагманский смартфон OnePlus 8 Pro отстает по показателям скорости работы и производительности от более дешевой модели K30 Pro от компании Redmi, которая является суббрендом Xiaomi. Отмечается, что причина проблем с начинкой и скоростью ее работы в новинке заключалась в том, что разработчик использовал в своем смартфоне оперативную память устаревшего формата.
Флагман OnePlus 8 Pro уступил в производительности более дешевому Redmi K30 Pro

Глава OnePlus Пит Лау лично проводил онлайн-презентацию нового гаджета. По его утверждению, новинка полностью соответствует стандартам флагманских устройств 2020 года, пусть и позаимствовала отдельные технологии у топовых моделей прежних поколений. К примеру, в OnePlus 8 Pro используется оперативная память прошлого поколения LPDDR4, а его аппаратным «сердцем» стал топовый SoC Qualcomm Snapdragon 865.

Из коробки смартфон доступен пользователям с 6 или 8 гигабайтами оперативной памяти, то есть, в точно такой же конфигурации, как и K30 Pro, оказавшийся на поверку более быстрым. Все дело в том, что конкурент от бренда Redmi оснащен оперативной памятью нового поколения LPDDR5, что и позволяет ему демонстрировать более высокую производительность.

Использовалась еще в прошлом году и постоянная память в OnePlus 8 Pro – речь о накопителях стандарта UFS 3.0, впрочем, сейчас такие накопители устанавливаются и в другие флагманские устройства. При этом, базовая версия новинки оценена в 630 долларов США, в то время как более производительный китайский конкурент доступен покупателям за 480 долларов.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:27

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Президент США Дональд Трамп преднамеренно скрыл правду об угрозе…
Учёные из «Сколково» предложили использовать против COVID-19 обработанную холодной плазмой…
В Сербии от коронавируса умер чиновник…
Учёные назвали 15 простых способов укрепить иммунную…
«Интеллектуального юмора сейчас мало»: Мария Кожевникова высказалась о шутках в период…
Леонид Якубович рассказал, почему планировал уйти из «Поля…
Производитель «электроники для космоса» назвал память MRAM Everspin рекордно…
Флагман OnePlus 8 Pro уступил в производительности более дешевому Redmi K30…
Юлия Снигирь прокомментировала ситуацию с пандемией…
Стартовали российские продажи новых холодильников Samsung…
Медики: Различные типы головной боли могут указывать на проблемы со…
Учёные из США изобрели для колонизаторов Марса биогенератор, производящий кислород из углекислого…
Экономисты: 1 млн москвичей может потерять работу из-за пандемии…
"Карантин поднимает рождаемость": Анна Хилькевич в День смеха похвасталась положительным тестом на…
В Москве неизвестный злоумышленник напал с ножом на продавца…
Биологи рассказали, что из-за глобального потепления у соловья могут уменьшиться…
"Очень скучаю": Полина Гагарина поздравила Сергея Лазарева с…
Божена Рынска рассказала, что не интересовалась информацией о суррогатной матери, выносившей её…
Ольга Зуева рассказала о лучшем друге, который появился у неё во время…
Анфиса Чехова: "Чем больше вокруг меня нагнетается паника, тем спокойней я себя…
В закрытой на карантин городской больнице Эжвинского района выявлено еще 32 случая…
Валерий Комиссаров раскрыл причины выбора на роли ведущих «Дома-2» Собчак, Бородиной и…
Дана Борисова об Алёне Кравец: "Фригидная и неинтересная, хоть и с кукольным…
Компания Karma представила фирменную платформу для гибридных…
Актёра Михаил Полицеймако стал отцом в четвёртый…
"Иди по жизни смело": Филипп Киркоров поздравил Сергея Лазарева с днем…
Владимир Путин проведет совещание с кабмином…
Бренд Honor предлагает в России скидки на свою продукцию до…
Просмотреть все новости