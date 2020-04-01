«Интеллектуального юмора сейчас мало»: Мария Кожевникова высказалась о шутках в период пандемии
Известная российская актриса Мария Кожевникова уверена, что юмор делает жизнь людей легче даже в период карантина. О шутках на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции звезда популярного ситкома «Универ» рассказала во время недавней онлайн-конференции, признавшись, что от «топорного» юмора удовольствия совсем не получает.
Несмотря на то, что 1 апреля считается праздничным днем розыгрышей и шуток, в этот день Кожевникову никто не разыгрывал, однако сама она, как актриса комедийного жанра, может и сама создать атмосферу, которая располагает к веселью, однако старается соблюдать баланс. «Я люблю золотую середину. Мне кажется глупым смеяться кому-то в лицо. Быть может, простой и допотопный юмор и может понравиться за счет своей легкости, но сама я от такого топорного юмора не в восторге. Интеллектуального юмора сейчас мало», - подчеркивает артистка.
Кроме всего прочего, Кожевникова высказалась и по поводу черного юмора, которого в последнее время вокруг становится все больше. По словам актрисы, такие явления она вообще не одобряет, в связи с чем признается, что беда на самом деле должна вызывать у людей несколько иные чувства, отметил информационный портал "Народные Новости".
Несмотря на то, что 1 апреля считается праздничным днем розыгрышей и шуток, в этот день Кожевникову никто не разыгрывал, однако сама она, как актриса комедийного жанра, может и сама создать атмосферу, которая располагает к веселью, однако старается соблюдать баланс. «Я люблю золотую середину. Мне кажется глупым смеяться кому-то в лицо. Быть может, простой и допотопный юмор и может понравиться за счет своей легкости, но сама я от такого топорного юмора не в восторге. Интеллектуального юмора сейчас мало», - подчеркивает артистка.
Кроме всего прочего, Кожевникова высказалась и по поводу черного юмора, которого в последнее время вокруг становится все больше. По словам актрисы, такие явления она вообще не одобряет, в связи с чем признается, что беда на самом деле должна вызывать у людей несколько иные чувства, отметил информационный портал "Народные Новости".
ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:50