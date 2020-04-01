Леонид Якубович рассказал, почему планировал уйти из «Поля Чудес»





В честь 25-летия Первого канала Леонид Якубович решил рассказать поклонникам, насколько тяжело ему давались съемки первых выпусков «Поле чудес». Телеведущий вспоминает, что даже оглушил звукооператора из-за громких криков в микрофон. Более того, после дебютного появления в шоу, звезда экрана задумался об увольнении. Якубович считал, что он не мог бы справиться с нагрузкой, а создатели программы не пытались переубедить его в обратном.Шоумен вспомнил занимательный случай, после которого он решил остаться лицом «Поля чудес» по нынешний день. За десять минут до начала эфира «крайнего выпуска» Якубович находился за кулисами и услышал от звукорежиссера, что аудитория сейчас увидит звезду. Тогда артист подумал, будто ему нашли замену. Все же после объявления на сцену вытолкали его, где раздались аплодисменты, а присутствующие встали с кресел. С тех пор он остается бессменным ведущим «Поля чудес» на протяжении 29 лет.