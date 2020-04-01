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Производитель «электроники для космоса» назвал память MRAM Everspin рекордно надежной

Кроме огромного набора других прекрасных качеств, вроде длительного времени хранения данных и устойчивости к перезаписи, новая магнитнорезистивная память MRAM Everspin характеризуется еще и высочайшей надежностью, прежде всего за счет невосприимчивости радиационного облучения. Это, как утверждают специалисты компании CAES, которая специализируется на производстве «электроники для космоса», открывает для новой памяти дорогу не только в небо, но и в космос.

Компания CAES опубликовала доклад об использовании нового типа магнитнорезистивной памяти MRAM Everspin в условиях радиационного фона. Согласно полученным специалистами компании данным, чипы памяти от компании Everspin способны легко выдерживать излучение до 1 Мрад, при этом их работа не сопровождается спонтанным появлением ошибок в ячейках хранения данных, нет и никаких неприятных переключений значений или пробоев.

Помимо высочайшего уровня устойчивости к воздействию радиации, новая память, созданная на базе 16-мегабитных микросхем и 64-мегабитных мультичиповых сборок, отличается еще и неограниченным числом циклов записи данных. Разумеется, на практике все выглядит несколько иначе, однако чипы памяти в действительности позволяют многократно осуществлять перезапись данных в течение двух десятков лет, что значительно дольше продолжительности любой космической миссии.

Кроме того, во время опытной эксплуатации MRAM Everspin было установлено, что данная память может без изменений хранить данные более двух десятков лет при температуре от 40 градусов мороза до 105 градусов тепла. При этом подчеркивается, что таким характеристиками обладают лишь микросхемы памяти, которые выполнены по 180-нанометровогому техпроцессу. Для ячеек MRAM с уменьшенными технологическими нормами, данные показатели могут быть немного хуже.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:29

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