Юлия Снигирь прокомментировала ситуацию с пандемией коронавируса

С недавнего времени российские звезды приобщились к обсуждению актуальных тем, последней из которых стало распространение COVID-19. Не будучи специалистом в этом вопросе, Юлия Снигирь все же сообщила, что людям необходимо становиться сильнее и выносливее. В случае заражения, это предположительно может помочь переболеть коронавирусной инфекцией в легкой форме. Снигирь также порекомендовала не читать новости, ведь "90% обнародованной информации является чьим-либо субъективным мнением".Актриса утверждает, что крайне важно избегать стрессовых состояний, что может негативно отразиться на защитных функциях организма. По словам звезды, необходимо обеспечить себе здоровый сон и правильное питание, что нужно дополнять регулярными физическими упражнениями. Отличным способом избавиться от скуки и психического перенапряжения поможет изучение иностранных языков. Снигирь добавляет, что если на это нет времени, "лучше заварить ромашку и пить настойку из нее".