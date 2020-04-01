Стартовали российские продажи новых холодильников Samsung RB7000





Примечательно, что Samsung RB7000 относятся к премиальной линейке, о чем свидетельствует и ценник холодильников, который стартует с отметки в 74 тысячи рублей. Агрегаты оснащены технологией Twin Cooling Plus, способной поддерживать свежесть продуктов, попутно защищая их естественный вкус и аромат и предотвращая смешивание запахов внутри холодильной камеры. Такие результаты, как утверждает разработчик, достигаются благодаря поддержанию во внутреннем пространстве устройства оптимального уровня влажности. За счет этого фрукты и овощи будут дольше сохранять свежесть, мороженое не покроется льдом, а кубики льда не станут впитывать в себя посторонние запахи.На задней стенке Samsung RB7000 располагается специальная панель Metal Cooling, которая помогает значительно быстрее восстанавливать температуру до установленного пользователем уровня при слишком частом открывании двери рефрижератора. При всем при этом устройства сохранили стандартные габаритные размеры, попутно предложив покупателю увеличившийся до 406 литров (в зависимости от конкретной модели) объем внутреннего пространства. Это стало возможным благодаря технологии SpaceMax с новым слоем теплоизоляции повышенной эффективности, которая подразумевает более тонкие стенки.