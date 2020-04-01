Медики: Различные типы головной боли могут указывать на проблемы со здоровьем





При локализации боли позади лба и её усилении при наклонах головы вперед не стоит исключать синусит. Зачастую подобное состояние может сопровождаться давлением на уши. Если дискомфорт ощущается на одной половине головы и при этом он сильный, пульсирующий и ухудшающийся при движении, то речь идёт о мигрени. Также люди могут раздражаться из-за резких звуков и яркого света. Классическая головная боль, которая связана со всей областью головы может быть связана с умственным перенапряжением. Точную причину этого специалисты до сих пор не выяснили, однако у них есть предположения, что во время стресса мозгу не достаточного некоторых веществ.Невролог Чарли Галлии сообщил, что препараты, имеющие обезболивающий эффект, могут на самом деле помочь, однако необходимо учитывать их дозировку. Самым оптимальным вариантом являются практики релаксации, к примеру, аутогенная тренировка. При локализации болевых ощущений в затылке, которые связаны с болезненными узелками на шее или плече, вероятнее всего — это мышечное перенапряжение. Можно воспользоваться тёплым душем, помогающим снять дискомфорт. Боль в области челюсти при зевании после пробуждения указывает на сильное давление на зубы. Дискомфортные ощущения для глаз зачастую могут быть сигналом кластерной головной боли.Какие бы боли не возникали у человека, однако стоит учитывать, что не стоит заниматься самолечением, а необходимо сразу обратить к специалисту.