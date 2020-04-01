АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Медики: Различные типы головной боли могут указывать на проблемы со здоровьем

Медики утверждают, что различные типы головной боли могут указывать на проблемы со здоровьем. Для правильного лечения специалисты решили рассказать, как определять причины дискомфорта.

При локализации боли позади лба и её усилении при наклонах головы вперед не стоит исключать синусит. Зачастую подобное состояние может сопровождаться давлением на уши. Если дискомфорт ощущается на одной половине головы и при этом он сильный, пульсирующий и ухудшающийся при движении, то речь идёт о мигрени. Также люди могут раздражаться из-за резких звуков и яркого света. Классическая головная боль, которая связана со всей областью головы может быть связана с умственным перенапряжением. Точную причину этого специалисты до сих пор не выяснили, однако у них есть предположения, что во время стресса мозгу не достаточного некоторых веществ.

Невролог Чарли Галлии сообщил, что препараты, имеющие обезболивающий эффект, могут на самом деле помочь, однако необходимо учитывать их дозировку. Самым оптимальным вариантом являются практики релаксации, к примеру, аутогенная тренировка. При локализации болевых ощущений в затылке, которые связаны с болезненными узелками на шее или плече, вероятнее всего — это мышечное перенапряжение. Можно воспользоваться тёплым душем, помогающим снять дискомфорт. Боль в области челюсти при зевании после пробуждения указывает на сильное давление на зубы. Дискомфортные ощущения для глаз зачастую могут быть сигналом кластерной головной боли.

Какие бы боли не возникали у человека, однако стоит учитывать, что не стоит заниматься самолечением, а необходимо сразу обратить к специалисту.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юлия Снигирь прокомментировала ситуацию с пандемией…
Стартовали российские продажи новых холодильников Samsung…
Медики: Различные типы головной боли могут указывать на проблемы со…
Учёные из США изобрели для колонизаторов Марса биогенератор, производящий кислород из углекислого…
Экономисты: 1 млн москвичей может потерять работу из-за пандемии…
"Карантин поднимает рождаемость": Анна Хилькевич в День смеха похвасталась положительным тестом на…
В Москве неизвестный злоумышленник напал с ножом на продавца…
Биологи рассказали, что из-за глобального потепления у соловья могут уменьшиться…
"Очень скучаю": Полина Гагарина поздравила Сергея Лазарева с…
Божена Рынска рассказала, что не интересовалась информацией о суррогатной матери, выносившей её…
Ольга Зуева рассказала о лучшем друге, который появился у неё во время…
Анфиса Чехова: "Чем больше вокруг меня нагнетается паника, тем спокойней я себя…
В закрытой на карантин городской больнице Эжвинского района выявлено еще 32 случая…
Валерий Комиссаров раскрыл причины выбора на роли ведущих «Дома-2» Собчак, Бородиной и…
Дана Борисова об Алёне Кравец: "Фригидная и неинтересная, хоть и с кукольным…
Компания Karma представила фирменную платформу для гибридных…
Актёра Михаил Полицеймако стал отцом в четвёртый…
"Иди по жизни смело": Филипп Киркоров поздравил Сергея Лазарева с днем…
Владимир Путин проведет совещание с кабмином…
Бренд Honor предлагает в России скидки на свою продукцию до…
Лолита Милявская о сексуальной жизни в 56 лет: «Это уже совершенно другие…
Delivery Club добавит возможность заказывать еду из ресторана на…
Роза Сябитова о «карантинной» отмене свадеб и разводов: «Это позволит по-другому посмотреть на свои…
Екатерина Варнава о Сергее Лазареве в день его 37-летия: "Ты друг, который поддержит и поржет со мной от…
Анастасия Волочкова заявила, что у нее нет проблем с туалетной…
"Мы живём и работаем ради вас": Роза Сябитова поздравила "Первый канал" с 25-летием в…
Экран 90 Гц за «копейки»: В Европе стартуют продажи смартфонов Realme 6 и Realme…
Компания Ubisoft предложила бесплатный доступ к играм из-за…
Просмотреть все новости