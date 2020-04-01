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Учёные из США изобрели для колонизаторов Марса биогенератор, производящий кислород из углекислого газа

Научные сотрудники Калифорнийского исследовательского госуниверситета в Беркли (США) изобрели биогенератор электричества, производящий кислород, энергию и органику из углекислого газа и воды, что принесёт огромную пользу будущим колонизаторам Марса. Основой разработки стали бактерии и кремниевые нанопровода.

«По большому счёту, всё, что требуется для функционирования разработанных нами батарей, – это установить их так, чтобы на них попадал солнечный свет, – и пусть микробы выполняют свою задачу», – пояснил в беседе с журналистами зарубежного научного издания Joule соавтор исследования Пэйдун Ян. Другим важным преимуществом изобретения профессор назвал возможность бактерий воспроизводить себе подобных. «Размножение микроорганизмов – это крайне важный момент для реализации дальних космических полетов, так как при их запуске дорожат каждым лишним килограммом», – добавил учёный.

Для биологической колонизации Марса Пэйдун Ян с коллегами предлагает вместо разработанных NASA ядерных реакторов размером с крупный чемодан использовать на Красной планете для образования энергии созданные ими биогенераторы, так как они более безопасны с экологической точки зрения, поскольку в их основе лежит не процесс распада атомов урана-235 и иных нестабильных химэлементов, а вид бактерий Sporomusa ovata. Отличительной чертой этих микроорганизмов является их способность к захвату из окружающей среды свободных электронов для дальнейшего расщепления молекул углекислого газа и образования питательных веществ. Благодаря данному свойству исследователи сумели «подключить» этих микробов к солнечной батарее, получив возможность одновременного воспроизведения электроэнергии и органики.

Таким образом, учёные сумели вырастить некий «лес», использовав для этого кремниевые нанопровода, поглощающие свет и испускающие в окружающую среду электроны, а затем заполнили его Sporomusa ovata, подобрав для бактерий жидкую среду обитания, не препятствующую работе генератора и вместе с тем помогающую представителям микромира расти и размножаться.

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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:40

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