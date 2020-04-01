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Экономисты: 1 млн москвичей может потерять работу из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса существенно отразилась на финансовом благополучии многих россиян. Недавние оценки экономистов показали, что 1 млн москвичей могут потерять работу ввиду карантинных мер.

Специалисты общественной организации "Деловая Россия" провели исследование, в ходе которого описали напряженную ситуацию среди жителей Москвы относительно занятости во время пандемии COVID-19. По предварительным оценкам, от 500 тыс. до 1 млн москвичей потеряют рабочие места из-за несостоятельности большинства компаний. Речь идет о работниках сферы услуг и особенно - о специалистах общепита. В этой отрасли работает около 400 тысяч человек, а от 300 тысяч и меньше заняты в индустрии фитнеса и спорта, гостиничном бизнесе, а также креативных и развлекательных заведениях.

В связи с неблагополучной экономической обстановкой, в "Деловой России" предложили дать беспроцентные кредиты всем пострадавшим компаниям. Это позволит выдать зарплату сотрудникам, что должно поощряться со стороны властей оформлением арендных каникул и субсидий на оплату ЖКХ. Подобные меры сохранит уязвимые рабочие места и ускорят процесс восстановления экономики после окончания пандемии. Соответствующие предложения были направлены в московский оперативный штаб по экономическим вопросам.

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Экономика / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:30

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