"Карантин поднимает рождаемость": Анна Хилькевич в День смеха похвасталась положительным тестом на беременность

Анна Хилькевич и ее муж Артур Волков воспитывают дочерей Арианну и Марию. Актриса недавно говорила о том, что пока даже не задумывалась о третьем ребенке. Но сегодня знаменитость опубликовала фотографию, на которой она держит в руке положительный тест на беременность. В комментарии звезда сериала "Универ" написала: "Ну, что ж... этот день, вернее, год мы запомним на всю жизнь". Также Анна Хилькевич напомнила подписчикам, что неоднократно говорила о повышении рождаемости благодаря карантину, заметив, что была полностью права.Фанаты обрадовались за актрису и ее мужа. Они начали на перебой поздравлять пару с грядущим пополнением. Некоторые начали шутить, что раз полоски на тесте синего цвета, то значит у них родится мальчик. Некоторые решили, что Анна Хилькевич их просто разыграла, ведь сегодня 1 апреля, но сама актриса пока не призналась шутка это или нет.