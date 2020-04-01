В Москве неизвестный злоумышленник напал с ножом на продавца магазина
В российской столице неизвестный злоумышленник совершил нападение на продавца одного из московских магазинов с ножом в руках. Такие данные приводятся в публикации российского агентства «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр ГУ МВД по городу.
Отмечается, что инцидент был зафиксирован в районе Селигерской улицы днем в 13 часов по местному времени. Нападавший сначала попытался пронести мимо кассы товар, однако позднее бросился с крупным ножом в руках на сотрудника торговой организации. Как отметили представители органов правопорядка Москвы, оружие в руках подозреваемого было похоже на мачете.
Пострадавший продавец в последствии был госпитализирован, а вот злоумышленник сумел скрыться в неизвестном направлении. На данный момент стражи порядка разыскивают его. На месте происшествия ведут работу сотрудники следственно-оперативной группы столичного главка.
Отмечается, что инцидент был зафиксирован в районе Селигерской улицы днем в 13 часов по местному времени. Нападавший сначала попытался пронести мимо кассы товар, однако позднее бросился с крупным ножом в руках на сотрудника торговой организации. Как отметили представители органов правопорядка Москвы, оружие в руках подозреваемого было похоже на мачете.
Пострадавший продавец в последствии был госпитализирован, а вот злоумышленник сумел скрыться в неизвестном направлении. На данный момент стражи порядка разыскивают его. На месте происшествия ведут работу сотрудники следственно-оперативной группы столичного главка.
Происшествия
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:11