В Москве неизвестный злоумышленник напал с ножом на продавца магазина





Отмечается, что инцидент был зафиксирован в районе Селигерской улицы днем в 13 часов по местному времени. Нападавший сначала попытался пронести мимо кассы товар, однако позднее бросился с крупным ножом в руках на сотрудника торговой организации. Как отметили представители органов правопорядка Москвы, оружие в руках подозреваемого было похоже на мачете.Пострадавший продавец в последствии был госпитализирован, а вот злоумышленник сумел скрыться в неизвестном направлении. На данный момент стражи порядка разыскивают его. На месте происшествия ведут работу сотрудники следственно-оперативной группы столичного главка.