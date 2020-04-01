Биологи рассказали, что из-за глобального потепления у соловья могут уменьшиться крылья





Эксперты из Мадридского университета Испании сообщили, что за последнее столетие численность соловьев уменьшилась на 90% из-за засухи и антропологического влияния на природу. Результаты недавнего исследования показали, что еще одним решающим фактором в снижении популяции этих птиц играет глобальное потепление. Дело в том, что соловьям необходимо проводить время в Африке по два раза в год, но их перелеты вскоре станут невозможными.Причиной тому является уменьшение средней длины их крыльев по отношению к размерам тела. Подобные перемены связаны с сокращением периода их размножения и размера кладки, что влияет на вариативность птенцов. Исследователи говорят, что в условиях малого периода размножения наибольшего успеха достигают представители вида, которые не тратят большое количество времени на миграцию. В будущем это даже может привести к вымиранию всей популяции.