"Очень скучаю": Полина Гагарина поздравила Сергея Лазарева с 37-летием

Сегодня Сергей Лазарев отмечает свой день рождения. Известному певцу исполнилось 37 лет. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса уже поздравили знаменитость. Недавно Полина Гагарина опубликовала черно-белую фотографию, на которой она кусает за ухо Сергея Лазарева. В комментарии исполнительница написала, что мечтает о времени, когда сможет вот так, как на снимке, обнять своего друга и коллегу по сцене. Певица написала: "Мы со всем справимся. Здоровья тебе и твоим невероятным деткам и любимой мамуле!".В конце Полина Гагарина пожелала имениннику внутренней силы и энергии, которая будет двигать его к новым победам. Также исполнительница написала, что очень сильно скучает по Сергею Лазареву. Подписчик пожелали имениннику здоровья и счастья в личной жизни. За час поздравительный пост исполнительницы набрал более 122 000 лайков.