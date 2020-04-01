Божена Рынска рассказала, что не интересовалась информацией о суррогатной матери, выносившей её дочь

«Мне не интересно с ней знакомиться. Не хочу, чтобы потом она стала меня шантажировать. Я выражаю ей благодарность за рождение здоровой девочки. Женщина знакома с гинекологами, которые помогли мне всё организовать. Они ей доверяют и утверждаю, что у неё крепкое здоровье», — сообщила Божена Рынска.

Божена Рынска и её покойный супруг Игорь Малашенко в течение 4 лет мечтали о ребенке. Лишь в начале марта с помощью суррогатной матери у журналистки родилась дочь Евгения. Светская обозревательница предпочла не интересоваться информацией о женщине, которая помогла ей стать мамой.Появление дочери в жизни журналистки ознаменовало перемены в лучшую сторону. «Няня запрещает часто брать на руки дочь, однако для меня это сложно. Недавно медицинский сотрудник брал у неё кровь из пятки на анализ. Я очень сильно разволновалась, что меня отправили в соседнюю комнату», — заявила светская обозревательница. По словам Божены Рынской, дети от предыдущего брака с Игорем Малашенко отрицательно восприняли рождение девочки. Это произошло из-за того, что журналистка вместе с дочерью теперь намерена претендовать на наследство покойного супруга