АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

В закрытой на карантин городской больнице Эжвинского района выявлено еще 32 случая корноавируса

Еще 32 случая коронавируса выявлено в городской больнице Эжвинского района, которая на сегодняшний день работает в условиях строгого карантина. Эту информацию сообщил глава Минздрава республики Коми Дмитрий Березин. Все зараженные пациенты получают симптоматическое лечение.

По словам Дмитрия Березина, уже приняты меры, которые направлены не предотвращение распространения коронавируса. Он отметил, что очаг инфекции полностью локализован. Сама же горбольница Эжвинского района находится на карантине. По всем вопросам, которые связаны с профилактикой распространения COVID-19, региональный Минздрав взаимодействует с местный Роспотребнадзором.

На территории Коми по состоянию на среду, 1 апреля, 54 теста на коронавирус показали положительный результат. Один случай заболевания является завозным. Первый пациент уже выздоровел и выписан из медучреждения. В больнице выявлены еще 53 случая. Все пациенты находятся на изоляции, установлены лица, с которыми они ранее контактировали. Заболевшие получат необходимое лечение, им предоставляется еда, одноразовая посуда, созданы все необходимые бытовые условия. Если есть необходимость, психологи проводят с инфицированными разъяснительную работу. Медперсонал учреждения на сегодняшний день обеспечен всеми необходимыми средствами защиты.
В закрытой на карантин городской больнице Эжвинского района выявлено еще 32 случая корноавируса

В Коми действует режим строгой самоизоляции. Предполагается, что люди могут выходить из дома в ближайший магазин за продуктами, к врачу, на работу, чтобы вынести мусор и погулять с собакой на расстоянии, которое не превышает 100 метров от непосредственного места проживания. Лица, которые прибывают в Коми из зарубежных стран, должны в течение двух недель быть на самоизоляции.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Зуева рассказала о лучшем друге, который появился у неё во время…
Анфиса Чехова: "Чем больше вокруг меня нагнетается паника, тем спокойней я себя…
В закрытой на карантин городской больнице Эжвинского района выявлено еще 32 случая…
Валерий Комиссаров раскрыл причины выбора на роли ведущих «Дома-2» Собчак, Бородиной и…
Дана Борисова об Алёне Кравец: "Фригидная и неинтересная, хоть и с кукольным…
Компания Karma представила фирменную платформу для гибридных…
Актёра Михаил Полицеймако стал отцом в четвёртый…
"Иди по жизни смело": Филипп Киркоров поздравил Сергея Лазарева с днем…
Владимир Путин проведет совещание с кабмином…
Бренд Honor предлагает в России скидки на свою продукцию до…
Лолита Милявская о сексуальной жизни в 56 лет: «Это уже совершенно другие…
Delivery Club добавит возможность заказывать еду из ресторана на…
Роза Сябитова о «карантинной» отмене свадеб и разводов: «Это позволит по-другому посмотреть на свои…
Екатерина Варнава о Сергее Лазареве в день его 37-летия: "Ты друг, который поддержит и поржет со мной от…
Анастасия Волочкова заявила, что у нее нет проблем с туалетной…
"Мы живём и работаем ради вас": Роза Сябитова поздравила "Первый канал" с 25-летием в…
Экран 90 Гц за «копейки»: В Европе стартуют продажи смартфонов Realme 6 и Realme…
Компания Ubisoft предложила бесплатный доступ к играм из-за…
"Желтые тюльпаны, мойте люди руки": Наташа Королева присоединилась к челленджу "Мой и…
Блогер поэкспериментировал с установкой Windows 10 на iPhone…
Представлен недорогой смартфон Vivo S6 5G с квадрокамерой и поддержкой сетей 5-го…
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с…
Анастасия Волочкова рассказала о сексуальных домогательствах директора балета Махара…
Учёные : Рыбки данио-рерио имеют ген, помогающий отказаться от…
Александр Ревва о спорте: "32 кг - моя любимая…
Новую Lada Vesta FL оснастят светодиодной…
Михаил Жванецкий призвал россиян сохранять хорошее настроение в День…
Алла Михеева о непростом детстве: «Я реально думала, что меня взяли из…
Просмотреть все новости