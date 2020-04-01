В закрытой на карантин городской больнице Эжвинского района выявлено еще 32 случая корноавируса





По словам Дмитрия Березина, уже приняты меры, которые направлены не предотвращение распространения коронавируса. Он отметил, что очаг инфекции полностью локализован. Сама же горбольница Эжвинского района находится на карантине. По всем вопросам, которые связаны с профилактикой распространения COVID-19, региональный Минздрав взаимодействует с местный Роспотребнадзором.На территории Коми по состоянию на среду, 1 апреля, 54 теста на коронавирус показали положительный результат. Один случай заболевания является завозным. Первый пациент уже выздоровел и выписан из медучреждения. В больнице выявлены еще 53 случая. Все пациенты находятся на изоляции, установлены лица, с которыми они ранее контактировали. Заболевшие получат необходимое лечение, им предоставляется еда, одноразовая посуда, созданы все необходимые бытовые условия. Если есть необходимость, психологи проводят с инфицированными разъяснительную работу. Медперсонал учреждения на сегодняшний день обеспечен всеми необходимыми средствами защиты.В Коми действует режим строгой самоизоляции. Предполагается, что люди могут выходить из дома в ближайший магазин за продуктами, к врачу, на работу, чтобы вынести мусор и погулять с собакой на расстоянии, которое не превышает 100 метров от непосредственного места проживания. Лица, которые прибывают в Коми из зарубежных стран, должны в течение двух недель быть на самоизоляции.