Ольга Зуева рассказала о лучшем друге, который появился у неё во время беременности

В профиле Ольги Зуевой на веб-платформе Instagram появился откровенный пост, в котором молодая режиссер рассказала о тяготах беременности. Кинодел говорит, что вместе с Данилой Козловским они приютили маленького щенка, которого заметили зимой на улице. По словам Зуевой, питомец помогал переживать как тяжелые, так и счастливые события, когда дело касалось не только беременности. Долгое время режиссер сомневалась, было ли это правильным решением.Все же теперь Зуева заявила, что "собака - лучший друг беременной женщины". На данный момент она проживает вместе с любящим мужем и новорожденным ребенком в Нью-Йорке. Известно, что Зуева переехала в США еще перед родами и там же воспользовалась услугами родильного дома. Стоит отметить, что звездное семейство временно не может вернуться на родину из-за границы, международное сообщение приостановили на фоне пандемии коронавирусной инфекции.