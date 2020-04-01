Анфиса Чехова: "Чем больше вокруг меня нагнетается паника, тем спокойней я себя чувствую"

Анфиса Чехова рассказала подписчикам, что сегодня у нее очень хорошее настроение. Она даже забыла, что в мире эпидемия и нужно в страхе сидеть дома. Телеведущая всегда отлично умела расслабляться в ситуациях, где от нее ничего не зависит. Знаменитость решила придерживаться китайской поговорки: "Сделай, что должно, и будь, что будет". Анфиса Чехова рассказала, что доверие жизни - это то, без чего человеческое существование превращается в бесконечное выживание, полное страхов, паники, тревоги и отчаяния.Телеведущая понимает, что многие люди сейчас живут в страхе и в этот момент их мозг перестает действовать нормально. По этой причине некоторые не понимают, что "мир не желает им зла" и все существует во благо человечеству. Подписчики поблагодарили Анфису Чехову за мудрые и очень нужные в сложившейся ситуации слова.