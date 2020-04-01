Валерий Комиссаров раскрыл причины выбора на роли ведущих «Дома-2» Собчак, Бородиной и Бузовой

«Думаю, женщины нашей страны видят в ней себя, ведь Ольга Бузова, как и многие из них, выбирает, как говорится, «не тех мужчин», которые оказываются во всех смыслах на порядок ниже нее. Она разочаровывается в любви, потому что ей нравятся «плохиши», – считает медиа-менеджер.





Так, Ксению Собчак Валерий Комиссаров сравнил с мультперсонажем Шреком, заявившем, что в нём, «как в луковице, много слоёв». Телеведущую медиа-менеджер назвал «многослойной» и разной, а потому интересной зрителю. Ксению Бородину автор и продюсер «Дома-2» посчитал как бы «народным персонажем».отметил Валерий Комиссаров в рамках очередного выпуска YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». Продюсер подчеркнул сексуальность и «восточную красоту» телеведущей, а также прямолинейность.Что касается Ольги Бузовой, ведущей «Дома 2» Валерий Комиссаров сделал её из-за простоты, которую он назвал «потрясающей». Режиссёр подчеркнул: артистку могут считать глупой только те, кто лично с ней не знаком, потому как на самом деле она является очень умным человеком.Поделился Валерий Комиссаров и своими мыслями насчёт того, почему именно Ольга Бузова, а не Ксения Бородина, добилась большей популярности.