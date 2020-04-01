Дана Борисова об Алёне Кравец: "Фригидная и неинтересная, хоть и с кукольным личиком"

Недавно между Даной Борисовой и Алёной Кравец произошел скандал. Певица обвинила телеведущую в том, что она завела роман с ее тогда еще супругом Русланом. Разобраться знаменитости решили на шоу "На самом деле". Но сегодня Дана Борисова разместила фото и несколько видео с Алёной Кравец. В комментарии телеведущая назвала свою соперницу: "Мадам в каждой бочке затычка". Телеведущая считает певицу фригидной и неинтересной личностью. Знаменитость добавила, что Руслан Кравец неоднократно признавался, что любит спортивных женщин, а изменял он своей супруге потому, что она не имеет никакого отношения к спорту.Также Дана Борисова рассказала, что Алёна Кравец окружила себя гадалками и ведьмами, которые разрушили ауру телеведущей. Теперь знаменитость плохо себя чувствует. Она опасается, что скандальная исполнительница наведет на нее порчу или нашлет коронавирус.