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Владимир Путин проведет совещание с кабмином дистанционно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что следующая телеконференция Владимира Путина с кабмином пройдет дистанционно. Глава страны проведет совещание по защищенным каналам связи и в режиме онлайн.

По словам сотрудников Администрации президента Российской Федерации, совещание Путина с руководителями министерств по поводу развития агропромышленной сферы пройдет в формате видеоконференции. Сообщается, что конференция состоится сегодня и будет касаться как текущих инициатив, так и планов на будущее. Дмитрий Песков говорит, что Путин будет контактировать с чиновниками с помощью стандартного набора из Ново-Огарево.

В частности, глава страны поговорит с представителями властей, которые займут свои рабочие места. Песков сообщил, что подобная новация позволяет задействовать передовые технологические возможности. Более того, у Путина запланированы и другие переговоры в режиме онлайн. Речь идет об интернациональном разговоре по телефону, который должен состояться немного позднее. Стоит отметить, что подобным образом Путин связывался и с членами G20.

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Политика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:48

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