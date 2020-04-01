Владимир Путин проведет совещание с кабмином дистанционно





По словам сотрудников Администрации президента Российской Федерации, совещание Путина с руководителями министерств по поводу развития агропромышленной сферы пройдет в формате видеоконференции. Сообщается, что конференция состоится сегодня и будет касаться как текущих инициатив, так и планов на будущее. Дмитрий Песков говорит, что Путин будет контактировать с чиновниками с помощью стандартного набора из Ново-Огарево.В частности, глава страны поговорит с представителями властей, которые займут свои рабочие места. Песков сообщил, что подобная новация позволяет задействовать передовые технологические возможности. Более того, у Путина запланированы и другие переговоры в режиме онлайн. Речь идет об интернациональном разговоре по телефону, который должен состояться немного позднее. Стоит отметить, что подобным образом Путин связывался и с членами G20.