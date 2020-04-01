Компания Karma представила фирменную платформу для гибридных автомобилей





Таким образом компания планирует примерить на себя роль OEM-поставщика гибридных платформ для других производителей. Сейчас указанная платформа представлена лишь в гибридной версии, в которой применены те же агрегаты и узлы, что и на фирменном седане Karma Revero GT. В передней части установлен бензиновый турбированный двигатель разработки баварского концерна BMW, а в задней части присутствуют два электромотора. Сейчас инженеры компании подготовили к выпуску 22 вида таких платформ, отличия в которых заключаются лишь в расположении тяговых батарей и мощности электромоторов с рядом других нюансов.По словам разработчика, его новая платформа E-Flex прекрасно подходит для создания автомобилей самых разных классов – от самых простых легковушек, до коммерческих фургонов и полноценных спорткаров. Кроме всего прочего, платформа изначально подготовлена под будущую установку автопилота.