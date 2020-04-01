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Компания Karma представила фирменную платформу для гибридных автомобилей

Американская компания Karma, основанная в 2014 году на базе обанкротившейся Fisker и имеющая в своем модельном ряду единственную модель в виде гибридного седана Karma Revero GT, постепенно расширяет свое присутствие на рынке. Недавно бренд представил свою фирменную модельную платформу E-Flex для гибридных автомобилей.
Компания Karma представила фирменную платформу для гибридных автомобилей

Таким образом компания планирует примерить на себя роль OEM-поставщика гибридных платформ для других производителей. Сейчас указанная платформа представлена лишь в гибридной версии, в которой применены те же агрегаты и узлы, что и на фирменном седане Karma Revero GT. В передней части установлен бензиновый турбированный двигатель разработки баварского концерна BMW, а в задней части присутствуют два электромотора. Сейчас инженеры компании подготовили к выпуску 22 вида таких платформ, отличия в которых заключаются лишь в расположении тяговых батарей и мощности электромоторов с рядом других нюансов.

По словам разработчика, его новая платформа E-Flex прекрасно подходит для создания автомобилей самых разных классов – от самых простых легковушек, до коммерческих фургонов и полноценных спорткаров. Кроме всего прочего, платформа изначально подготовлена под будущую установку автопилота.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 15:05

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